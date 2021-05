Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta 'sentimentul militarist' in Ucraina, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, transmite Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis in aprilie sprijin Kievului in contextul mobilizarii de trupe ruse la frontiera estica a Ucrainei si in Crimeea. Erdogan a spus atunci ca Turcia, stat membru NATO, si Ucraina au lansat o platforma de discutii intre ministrii de externe si ai apararii cu privire la cooperarea in…