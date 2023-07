Liderii statelor NATO s-au reunit la Vilnius pentru un summit istoric. Prin vocea consilierul pentru securitate naționala, Casa Alba a avertizat, marți, ca NATO va oferi Ucrainei un parcurs de reforme necesare, dar nu și un „calendar precis” al aderarii. Și asta pentru ca o intrare imediata a Ucrainei in NATO ar „arunca Alianța in razboi cu Rusia”, a spus Jake Sullivan. In condiții de securitate draconice, liderii țarilor NATO s-au strans deja la un centru expozițional din Vilnius. Li s-au alaturat invitații speciali din Australia, Noua Zeelanda, Japonia, Coreea de Sud și, desigur, responsabilii…