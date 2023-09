Stiri pe aceeasi tema

- Un Airbus A320 apartinand companiei aeriene ruse Uralskie Avialinii a fost nevoit sa aterizeze de urgenta marti, pe un camp din Siberia, in urma unui incident tehnic nespecificat. Potrivit autoritatilor ruse, la bordul aeronavei erau 170 de pasageri, intre care 23 de copii, si sase membri ai echipajului,…

- Un Airbus A320 al companiei ruse Uralskie Avialinii a trebuit sa efectueze marti o aterizare de urgenta pe o pajiste din Siberia, in urma unui incident tehnic neprecizat, au anuntat autoritatile ruse, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi murit in urma prabușirii unui avion. Rusia spune ca șeful Wagner, Evgheni Prigojin, s-ar fi putut afla la bordul unui avion care s-a prabușit in regiunea Tver, din nordul Moscovei, scrie Tass, potrivit Reuters.Aviația Civila spune ca Prigojin se afla pe lista…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat joi ca a dejucat un atac planificat asupra unor statii de comunicatii din Zelenogorsk, oras din Siberia unde se imbogateste uraniu si unde intrarea este permisa numai cu un permis special, au relatat agentiile de presa rusesti, conform news.ro.Potrivit…

- Incendiul a avut loc in Odorheiu Secuiesc și, in cateva ore, peste 300 de metri patrați au fost mistuiți de flacarile inalte. Aproximativ 100 de pompieri au intervenit rapid cu cinci autospeciale de stingere, o autoscara de intervenție la inalțime și un echipaj de prim-ajutor.Au fost alocate, in plus,…

- Starea de urgența in Republica Moldova a fost prelungita cu 60 de zile, incepand cu data de 3 august. La propunerea Guvernului, Parlamentul a adoptat luni, 31 iulie, cu 55 de voturi un proiect de hotarare care prevede acest lucru. Opoziția parlamentara a boicotat ședința plenara, comunica MOLDPRES .…

- Statul brazilian Parana, cel mai mare producator de pasari din țara, a declarat marți stare de urgența sanitar-veterinara din cauza depistarii cazurilor de gripa aviara la pasarile salbatice, informeaza Rador.Aceasta masura vine dupa ce Ministerul Agriculturii din țara a indrumat statele sa ia o…

- Un Airbus 321 al companiei Pegasus Air lines a aterizat de urgența pe aeroportul Otopeni, dupa o amenințare cu bomba la bord, au declarat pentru HotNews.ro surse oficiale.Aeronava zbura pe ruta Istanbul - Dusseldorf. La fața locului au fost mobilizate forțele de intervenție.Știre in curs de actualizare