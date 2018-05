Stiri pe aceeasi tema

- Un submarin rus cu propulsie nucleara a testat marti, cu succes, patru rachete intercontinentale, lansate din Marea Alba, anunta Flota militara Nordica a Rusiei, citata de site-ul agentiei Tass.

- Rusia a demarat o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora vor fi simulate actiuni de 'identificare a navelor apartinand unui inamic conventio...

- Opinia Președintelui Dodon fața de apropierea de UE se bazeaza pe o abordare strict pragmatica, suspicioasa fața de intențiile europene în materie de securitate și profund dezinteresata de aderarea europeana, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza semnat pentru Agenția…

- Albania isi doreste intensificarea prezentei militare americane din Balcani pentru a contracara influenta unor state precum Rusia si vrea amplasarea unei baze americane pe teritoriul sau, a declarat, marti, ministrul albanez al Apararii, Olta Xhacka, relateaza site-ul postului France

- Mai multe rachete au lovit luni aeroportul militar de la Tayfur, din centrul Siriei, anunta agentia oficiala de presa siriana SANA. In acest moment nu este clar cine se afla in spatele atacului, insa agentia Damascului afirma ca “exista suspiciunea ca este vorba de un atac american”, a precizat sursa…

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli – transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne – in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- Rusia a finalizat perioada de testare a unui sistem miniaturizat de energie nucleara care va fi instalat pe rachete de croaziera și drone submarine, conform unei declarații facute sambata de o sursa din cadrul armatei ruse.