"Recenta amplificare a activitatii NATO in Arctica constituie un motiv de ingrijorare. Un alt exercitiu militar la scara larga al aliantei a avut loc recent in Norvegia. In opinia noastra, aceasta nu contribuie la securitatea regiunii", a declarat ambasadorul rus pentru misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, Nikolai Korciunov, reprezentantul Rusiei in Consiliul Arctic.Potrivit lui Korciunov, o astfel de activitate sporeste riscul de "incidente neintentionate", care, alaturi de riscurile la adresa securitatii, ar putea aduce de asemenea prejudicii grave ecosistemului…