Agenția de știri rusa „RIA Novosti" relateaza miercuri ca in Duma de Stat a Federației Ruse s-a depus un proiect privind anularea decretului din epoca sovietica care recunoaște independența fostei republici socialiste Lituania.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat marți ca Polonia se indreapta spre a ocupa teritoriile din vestul Ucrainei, relateaza Interfax.

Soldații din armata rusa au ajuns sa manance, de foame, caini, din cauza ca liniile de aprovizionare nu sunt constante. Informația apare intr-o corespondența telefonica interceptata de serviciul ucrainean de informații. „Toate sunt de rahat aici. Mancam caini, nu avem ce manca. Astazi Yorkie a fost…

Secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nikolai Patrușev, a declarat marți, citat de agenția de presa TASS, ca auto-proclamatele Republici Populare Donețk și Lugansk ar avea dreptul sa ceara statelor occidentale „despagubiri pentru 8 ani de agresiune nazista".

Moscova a declarat 18 membri ai delegației UE in Rusia „ersona non grata.Membrii personalului diplomatic „trebuie sa paraseasca teritoriul Federației Ruse in viitorul apropiat", a anunțat Ministerul rus de Externe. In comunicat se menționeaza ca decizia vine in urma „acțiunilor neamicale ale statelor…

Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat, marti, pe ambasadorii Letoniei, Estoniei si Lituaniei, pentru a anunta expulzarea unora dintre diplomatii lor. Decizia vine dupa ce cele trei state baltice au expulzat in total 10 diplomati rusi, au informat agentiile de presa TASS si RIA, citate de Reuters.

Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a discutat telefonic cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, despre intilnirea delegațiilor Moscovei și Kievului la Istanbul. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la Ministerul turc de Externe. "S-a discutat despre situația de ultima ora…