Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a discutat sambata cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iar cei doi au convenit asupra importanței accelerarii asistenței acordate Ucrainei de catre comunitatea internaționala, scrie Reuters, relateaza MEDIAFAX.

Razboiul pe care Vladimir Putin a crezut ca il va caștiga in cateva zile continua sa faca ravagii dupa aproape un an, ambele parți cautand cu disperare mai multe echipamente, soldați și sprijin internațional. Dar se pare ca Rusia ar putea primi in curand o lovitura de knock-out - din partea prietenilor…

Luptele continua in Soledar, un oraș minier de sare din estul Ucrainei, in ciuda afirmațiilor Rusiei ca a obținut controlul regiunii. CNN face o analiza in care incearca sa afle de ce iși dorește atat de mult Rusia sa cucereasca Soledarul.

Contractia economica a Marii Britanii din 2023 va fi aproape la fel de profunda ca cea a Rusiei, activitatile fiind afectate o scadere puternica a nivelului de trai al gospodariilor potrivit asteptarilor economistilor citati de CNBC.

Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este „inevitabila", in timp ce a salutat eroismul soldatilor rusi intr-un mesaj video transmis de Anul Nou, relateaza Rador.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat joi ca exista optiuni contra sistemelor Patriot, iar Kremlinul noteaza ca atitudinea SUA demonstreaza ca nu sunt luate in considerare cererile Rusiei, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, saluta "rezultatele bune" obtinute la Washington.

Premierul finlandez, Sanna Marin, a spus ca Europa "nu este suficient de puternica" pentru a infrunta de una singura invadarea Ucrainei de catre Rusia și a trebuit sa se bazeze pe sprijinul Statelor Unite, conform BBC, scrie Rador.

Peste 8.300 de civili au fost ucisi pana acum in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, au anuntat duminica anchetatori de la Kiev, informeaza luni dpa.