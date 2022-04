Rusia ameninţă cu tribunalul dacă va fi declarată în incapacitate de plată Rusia va demara o actiune in justitie, daca va fi declarata in incapacitate de plata de catre Occident, a declarat ministrul rus al Finantelor, Anton Siluanov, intr-un interviu publicat luni in cotidianul Izvestia, la cateva zile dupa ce aceasta a fost retrogradata in categoria „default selectiv” de catre o mare agentie de rating, transmite AFP. O tara este considerata in incapacitate de plata cand nu mai poate sa isi onoreze angajamentele fata de creditori. „Desigur ca ne vom adresa justitiei, pentru ca am luat toate masurile necesare pentru a ne asigura ca investitorii isi primesc platile”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

