Rusia amână vizita lui Serghei Lavrov la Atena, pe fondul unui scandal diplomatic Data planificatei vizite a ministrului de externe rus Serghei Lavrov in Grecia, din toamna acestui an, nu mai este potrivita, a anuntat joi ambasadorul Rusiei la Atena, in contextul unui scandal diplomatic intre cele doua tari, transmite TASS, citata de Reuters.



Grecia a anuntat saptamana trecuta ca a expulzat doi diplomati rusi si ca le-a interzis altor doi sa intre pe teritoriul grec, pentru tentativa de mituire a unor oficiali eleni si de incitare la demonstratii in vederea dejucarii demersului Macedoniei de a adera la NATO. Moscova a respins toate acuzatiile formulate de Grecia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

