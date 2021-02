Stiri pe aceeasi tema

- Principalul oponent politic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, vizat de mai multe proceduri judiciare, va aparea in instanta de doua ori sambata, in procese ce risca sa-l trimita intr-un lagar de munca fortata timp de aproape trei ani, scrie AFP, citat de agerpres.ro .

- Principalul adversar al Kremlinului continua sa fie harțuit de autoritațile ruse. Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare in urma unui proces indoielnic, a fost adus din nou la tribunal. El s-a ales cu o noua plangere penala din partea unui veteran.

- Rusia intentioneaza sa trimita paznici in scoli dupa protestele impotriva plasarii in detentie a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, pentru a-i impiedica pe elevi sa participe la aceste demonstratii, a informat marti cotidianul rus Kommersant, citat de dpa.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

