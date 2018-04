Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct în comiterea atacului chimic din Siria, pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad, anunta Ministerul rus al Apararii. „Astazi, Ministerul Apararii a primit noi dovezi despre implicarea…

- Un reprezentant al Ministerului rus al Apararii sustine ca afirmatiile cu privire la desfasurarea unui atac chimic in Douma, Siria, sunt false si fac parte dintr-un scenariu al Marii Britanii. Oficialul rus spune ca informatiile sale provin de la localnici.

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Rusia a denuntat vineri 'fobia' antiruseasca a ministrului britanic al apararii, Gavin Williamson, care - potrivit oficialilor rusi - a 'pierdut orice simt al limitelor rezonabilului' atunci cand a acuzat Moscova de spionarea infrastructurii strategice a Marii Britanii cu scopul de a o distruge,…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…