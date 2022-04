In aproape noua saptamani de razboi in Ucraina, Rusia a pierdut la fel de mulți militari cat in cei 9 ani de razboi in Afganistan. „Noi apreciem ca aproximativ 15.000 de militari ruși au fost uciși in timpul ofensivei din Ucraina”, a declarat Ben Wallace, ministrul Apararii din Regatul Unit, intr-o declarație publicata luni de ambasada britanica la Washington, citata de Business Insider . Razboiul sovietic din Afganistan a inceput in 1979 și a luat sfarșit in 1989. Mulți analiști au spus ca prabușirea Uniunii Sovietice din 1991 s-a datorat și eșecului militar din acest razboi. Aproximativ 14.500…