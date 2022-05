Compania responsabila de vanzarea de energie electrica catre Finlanda, RAO Nordic, si-a anuntat vineri intentia de a inceta livrarile de la miezul noptii, invocand restante de plata, in momentul in care Finlanda si-a anuntat aderarea la NATO. Exporturile din Rusia catre Finlanda „sunt la zero in prezent, iar acest lucru se intampla de la miezul noptii (21.00 GMT), asa cum a fost anuntat”, a declarat Timo Kaukonen, manager de operatiuni la Fingrid, operatorul retelei, pentru AFP. Reteaua este echilibrata datorita importurilor din Suedia, potrivit hartii in timp real a Fingrid, care spunea vineri…