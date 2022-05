Unii dintre cei 963 de cetațeni americani in privinta carora Moscova a decis sa aiba interdictie de acces in Rusia oricum nu ar putea face o astfel de deplasare, intrucat ei nici nu mai sunt in viața, noteaza The Guardian. Este vorba despre trei foști senatori care au decedat: John McCain (Republican-Arizona), Harry Reid (Democrat-Nevada) și Orrin Hatch (Republican-Utah). Ei au murit recent sau cu ani in urma. John McCain a incetat din viata in august 2018, Harry Reid a murit in decembrie 2021, iar Orrin Hatch a decedat anul acesta, la 23 aprilie. In viata, dar acum cu interdictie pentru Rusia…