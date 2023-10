Stiri pe aceeasi tema

- Carlsberg a rupt toate legaturile cu afacerile sale din Rusia și refuza sa incheie un acord cu guvernul rus care ar face ca confiscarea activelor sa para legitima, a declarat marți noul director general al producatorului de bere, potrivit Reuters.

- Ofițerii de inspecție ai Serviciului Federal Fiscal și ai Ministerului de Interne de la Moscova vor verifica afacerile cintareței de muzica pop rusa și letona Laima Vaikule in Rusia. Despre acest lucru a fost informat TASS in cadrul organelor de drept. "In prezent, a fost luata decizia de a verifica…

- Ofițerii de inspecție ai Serviciului Federal Fiscal și ai Ministerului de Interne de la Moscova vor verifica afacerile cintareței de muzica pop rusa și letona Laima Vaikule in Rusia. Despre acest lucru a fost informat TASS in cadrul organelor de drept. "In prezent, a fost luata decizia de a verifica…

- Rusia vinde petrol catre India la aproape 80 de dolari pe baril, cu aproximativ 20 de dolari peste plafonul occidental de pret, potrivit traderilor si calculelor Reuters, deoarece oferta limitata de pe piata ajuta Moscova sa genereze un apetit puternic pentru exporturile sale.Petrolul Urals al Rusiei…

- Producatorul olandez de bere se confrunta cu presiuni de un an și jumatate pentru a ieși de pe piața rusa ca urmare a izbucnirii razboiului din Ucraina, precum au facut alte companii occidentale, și a acceptat in cele din urma sa renunța la afaceri pentru suma de doar un euro, relateaza BBC.„A durat…

- Ministrul de Externe nu poate spune cu exactitate cum va raspunde Kremlinului, dupa criticile aduse de Moscova, in urma deciziei de a reduce personalul misiunii diplomatice ruse de la Chișinau, dar susține luat de statul moldovean e cea corecta.

- Rusia a declarat luni ca a avansat in trei zile trei kilometri spre Kupiansk, in nord-estul Ucrainei, o zona recucerita in luna septembrie 2022 de fortele armate ucrainene si care se confrunta cu o ofensiva rusa de cateva saptamani, informeaza Agerpres . ”In ultimele trei zile, soldatii rusi au facut…