Rusia a desfăşurat bombardiere Su-35S în Kurile; Japonia protestează (media) Noi tensiuni au aparut intre Moscova si Tokyo in legatura cu insulele Kurile, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute mass-media ruse au informat ca Rusia a desfasurat aici bombardiere Su-35S, anuntand in acelasi timp ca militarizarea regiunii nu se sfarseste cu aceasta, urmand sa fie instalate in scurt timp si sisteme de rachete sau sisteme antiaeriene, informeaza luni portalul rusesc Gazeta.ru.



Potrivit presei, fortele aeriene ale Rusiei au desfasurat avioane de lupta, provizoriu, pe una din cele patru insule controlate de Rusia din lantul de insule Kurilele de Sud, revendicate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

