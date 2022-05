Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Parlamentul rus a adoptat miercuri legea care elimina limita de varsta pentru inrolarea in armata, in plina ofensiva a trupelor ruse in Ucraina, relateaza agentiile AFP, Reuters si EFE. Legea, initiata de partidul presedintelui Vladimir Putin, Rusia Unita, a fost votata in prima, a doua si…

- Președintele rus Vladimir Putin a mers marți in regiunea Amur, din estul indepartat al Rusiei, pentru a discuta cu președintele bielorus Alexandr Lukașenko despre situația din Ucraina și integrarea ruso-belarusa, potrivit Reuters . Cei doi lideri au vizitat Cosmodromul Vostocinii pentru a marca Ziua…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a semnat un decret in care se mentioneaza ca clientii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc de la 1 aprilie, iar contractele vor fi intrerupte daca aceasta conditie nu se respecta, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . „Pentru…

- „In general, principalele sarcini ale primei etape a operațiunii au fost indeplinite”, a declarat, vineri, 25 martie, generalul Serghei Rudskoi, prim-adjunct al șefului Statului Major al Rusiei. „Potențialul de lupta al forțelor armate ale Ucrainei a fost redus semnificativ, permițandu-ne, subliniez…