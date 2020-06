Rusaliile (din latina vulgara – in napolitana se folosește „Pasca rusata” (Paștele trandafirilor) iar in aromana „Arusali” ), cunoscute și drept Pogorarea (coborarea) Sfantului Duh / Sfantului Spirit reprezinta o sarbatoare creștina importanta, praznuita intotdeauna duminica, la 50 de zile dupa Paști. In 2020, Rusaliile se sarbatoresc de catre creștinii ortodocși in data de 7 […] Citește Rusaliile sau Pogorarea Sfantului Duh, sarbatoare importanta pentru romani. Data de naștere a bisericilor creștine in Alba24 .