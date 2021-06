Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii anunțat, miercuri, ca a decis sa lase la latitudinea Bisericii Ortodoxe Romane orice ”apreciere” legata de conduita Inalt Prea Sfințitului Teodosie, in cazul legat de declarațiile acestuia fața de rolul femeii in biserica, se arata intr-un comunicat…

- Rusaliile reprezinta una dintre cele mai mari sarbatori creștine dupa Paște și se sarbatorește intotdeauna duminica, la 50 de zile de la Invierea Domnului. Rusaliile sau Duminica Mare este sarbatoarea inchinata Duhului Sfant și totodata sarbatoarea intemeierii primei biserici creștine din Ierusalim.…

- † IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, vorbește in Pastorala de Paște de anul acesta despre iubire drept lacrima lui Dumnezeu care a cazut peste om; este sangele varsat de Hristos pentru noi. De asemenea, IPS s-a referit la intristarea care este in lume…

- PodcasturiVinerea Patimilor: Ce trebuie sa faca astazi credincioșii In Vinerea Mare, numita și Vinerea Neagra, se pomenesc sfintele și mantuitoarele și infricoșatoarele Patimi al lui Iisus Hristos pe care le-a primit de bunavoie pentru omenire. Se mai face inca pomenire de marturisirea mantuitoare…

- In Saptamana Patimilor, Joia Mare are o importanța deosebita. Denia din Joia Mare este cea mai importanta. Se citesc cele 12 Evanghelii si se scoate Crucea cu Mantuitorul rastignit. O data cu venirea serii, Iisus s-a indreptat spre locul de cina – Cina cea de Taina, cu ucenicii Sai, pentru ultima oara.…

- Iubiți frați preoți, Cinstiți viețuitori ai sfintelor manastiri, Drept-slavitori creștini, HRISTOS A INVIAT! Cu mult dor am așteptat aceasta noapte plina de lumina. Ne-am dorit mult sa nu mai traim experienta anului trecut, ci sa fim impreuna, in biserici, la acest „praznic al praznicelor si sarbatoare…

- „Suferinta a intrat in lume in urma pacatului, iar Mantuitorul Iisus Hristos a asumat-o pentru a o transfigura, transformand-o intr-un simbol al iubirii de Dumnezeu si de semeni”, a afirmat parintele Sarmis-Marian Iancu in predica duminicala. In omilia de la Biserica „Sf. Nicolae” – Paraclis…

- OrtodoxeSf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Marturisitorul, episcopul MitileneiGreco-catoliceSf. cuv. ep. Gheorghe Marturisitorul si m. CaliopieRomano-catoliceSf. Ioan Baptist de La Salle, pr.Sfantul Mucenic Caliopie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 7 aprilie.Sfantul Caliopie s-a nascut…