- Orasul rulotistilor din statiunea prahoveana Busteni va deveni istorie. Incepand din aceasta primavara, administratia locala va interzice camparea pe termen lung a rulotelor si a corturilor in zona Valea Cerbului, situata in apropierea cabanei Gura Diham.

- Politistii vor avea mai multa putere de la sfarsitul lunii ianuarie, conform unor modificari legislative care vor intra in vigoare, dar si persoanele care sunt conduse la sectie vor avea mai multe drepturi. Intr-un film amuzant, postat pe o retea de socializare, Politia Romana arata cum vor sta lucrurile.

- Iranienii au arborat pentru prima data in istorie steagul rosu deasupra unei moschei considerata loc sacru. Arborarea steagului rosu simbolizeaza inceperea unui „razboi sangeros” in cultura araba și este asociat in special la șiiți cu razbunarea. Steagul a fost arborat in cel mai sfant oraș din Iran,…

- Jandarmii din Dambovița au pus mana pe lopata și au deszapezit drumul pentru o mașina derapata in zona Piatra Arsa, in care erau 2 adulți și 3 copii. Cei din Bușteni au scos din nameți 3 mașini cu 10 persoane inzapezite pe Valea Cerbului, potrivit Mediafax.Duminica dupa-amiaza, jandarmii,…

- Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP isi exprima regretul profund la vestea decesului profesorului universitar doctor Constantin Buse 1939 2019 .Doctor Honoris Causa al Universitatii "Ovidius" din Constanta din 2007, istoricul Constantin Buse a fost prezent in cadrul FISP, in activitati de…

- Un post de televiziune national rus va difuza pentru prima data miercuri un serial in care Volodimir Zelenski, actualul presedinte ucrainean si fost actor de comedie, interpreteaza rolul unui profesor de istorie devenit brusc sef de stat, informeaza AFP. Deja disponibil in Rusia pe platforme online,…

- Sala de evenimente a Muzeului de Istorie din Suceava a fost arhiplina joi seara la conferința vizand inființarea de intreprinderi sociale, printr-un program cu fonduri europene, organizata de viceprimarul Marian Andronache și tinerii din PMP, lucru care a aratat ca subiectul este unul de mare interes…

- Anghel C. TUDOR Maria Minculeasa, ne este cunoscuta din datele istorico-documentare ale timpurilor de odinioara ca fiind prima fiica a lui Stefan Manaila – ”capitan” (fiul marelui ”clucer” Manaila, persoana de mare incredere a domnitorului Constantin Brancoveanu – 1688-1714) si a Sandei, femeie cu pozitie…