Rugby: Steaua Bucuresti a castigat meciul cu Tomitanii de la Constanta

- Sambata 10 octombrie 2020 sunt programate cele doua meciuri contand pentru cea de-a patra etapa a Cupei Romaniei la Rugby. Incepand cu ora 12.00 grupa B programeaza la Malul Marii confruntarea dintre A.C.S.Tomitanii Constanța și liderul seriei C.S.A.Steaua București, in timp ce de la ora 15.00 pe Stadionul…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va debuta la mijlocul lunii octombrie noul sezon, cu meciurile din Cupa Romaniei. Alb-albastrii au inceput pregatirile de mai bine de o luna de zile, iar in acest moment se asteapta jocurile oficiale. La ora actuala, lotul a efectuat doua teste de Covid-19, la…

- CSA Steaua a castigat de o maniera categorica sambata derbyul cu CS Dinamo, din grupa B a Cupei Romaniei la rugby, etapa a 3-a, invingand cu un scor fluviu, 50-10 (29-3), in partida disputata pe stadionul ''Florea Dumitrache'' din incinta complexului sportiv ''Stefan cel Mare''.…

- Meciul dintre CS Universitatea Cluj - CS SCM Timisoara, care trebuia sa aiba loc duminica, pe Stadionul Parc Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca, de la ora 11:00, in etapa a doua a Cupei Romaniei la rugby, nu se va desfasura din cauza unui caz pozitiv la coronavirus in lotul echipei banatene. ''Decizia…

- In prima etapa din Cupa Romaniei, echipa de pe litoral a jucat cu Steaua.Stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta gazduieste sambata, 26 septembrie, meciul de rugby Tomitanii Constanta Dinamo Bucuresti, contand pentru etapa secunda a grupei a 2 a din Cupa Romaniei. Confruntarea incepe la ora 12.00…

- CSM Stiinta Baia Mare a surclasat-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 96-6 (61-6), sambata, pe teren propriu, in prima etapa a Cupei Romaniei 2020 la rugby, in cadrul Grupei A. Intr-o partida din Grupa B, CSA Steaua Bucuresti a castigat si ea la scor cu ACS Tomitanii Constanta, 66-20 (24-3), pe…

- Tomitanii Constanta au jucat astazi pe terenul detinatoarei Cupei Romaniei.Editia 2020 a Cupei Romaniei la rugby, in care evolueaza echipele din SuperLiga, a demarat astazi, iar in grupa a doua tanara echipa a Tomitanilor Constanta s a duelat, in capitala, cu CSA Steaua Bucuresti detinatoarea trofeului…

