In perioada 15-20 mai, la Barlad, va avea loc un stagiu de pregatire și selecție pentru Romania U18. Toți sportivii convocați au fost vazuți de catre Marius Tincu, directorul tehnic al Federației Romane de Rugby in vizitele pe care le-a facut la cluburile din țara in timpul pandemiei pentru a lucra cu jucatorii și antrenorii. […]