- Pentru prima data in istorie, ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 se va desfașura in inima orașului, pe Sena, informeaza Federatia Romana de Canotaj. Sportivii vor fi cei care vor face spectacol, iar evenimentul va fi deschis tuturor. „Este pentru prima data cand ceremonia…

- Anul 2021 se incheie in forța pentru rugby-ul romanesc, cu un meci de pregatire intre Romania A și Emerging Italy (Italia A). Partida va avea loc la Parma pe Stadio Lanfranchi, sambata, 18 decembrie, de la ora 15.00, informeaza Federatia Romana de Rugby. Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic format…

- Trei dintre probele de control recoltate in ziua a 8a de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș de la cei 28 sportivi repatriați din Africa de Sud au fost pozitive pentru infectia cu SARS CoV-2. Cele 3 probe vor fi trimise pentru secvențierea tulpinii virusului la Institutul National de Cercetare…

- Profesorul și antrenorul de judo Radu Abalaru (72 de ani) s-a stins din viața in cursul zilei de luni spre marți, conform Federației Romane de Judo. „Dupa o lunga și grea suferința, profesorul de judo de la LPS Mircea Eliade din București, Radu Abalaru, a incetat din viața. O viața pe care și-a petrecut-o…

- Sportivii legitimați la CSM Dorna Vatra-Dornei avut o prezența meritorie la ”1k Run Fast & Fun – Ediția II” care s-a desfașurat duminica, 7 noiembrie la Iași, eveniment organizat de Federația Romana de Atletism , Asociația Club Sportiv AtletIS in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași. Astfel, Claudia…

- FOTO| CS Unirea Alba Iulia a obținut 8 medalii la Cupa Romaniei la Taekwondo: Secția sportiva este proaspat inființata CS Unirea Alba Iulia a obținut 8 medalii la Cupa Romaniei la Taekwondo: Secția sportiva este proaspat inființata Sportivii CS Unirea Alba Iulia au obținut 8 medalii, dintre care 3 de…

- Știința Baia Mare a cucerit, sambata, un nou titlu de campioana naționala la rugby, dupa ce a invins, in finala SuperLigii, desfașurata pe stadionul "Arcul de Triumf", cu scorul de 11-3, pe CSA Steaua București. Baimarenii, care caștigasera și ediția trecuta de campionat, sunt calificați și in finala…

- Superliga de rugby programeaza, in acest week-end, meciurile de baraj, in urma carora se vor cunoaște și celelalte doua echipe care se vor alatura in semifinale formațiilor deja calificate in urma rezultatelor din sezonul regulat, CSA Steaua Bucuresti și CSM Știința Baia Mare, informeaza Federatia Romana…