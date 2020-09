Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara s-a calificat duminica in finala SuperLigii CEC Bank la rugby dupa ce a invins cu scorul de 21-20 (15-6) pe CSA Steaua, in semifinala disputata pe stadionul din complexul Ghencea. Partida a fost una extrem de echilibrata in special in partea a doua a jocului, cand bucurestenii au reusit…

- Dinamo și Timișoara au caștigat partidele de baraj și au ajuns in penultimul act al competiției. CS Dinamo Bucuresti s-a calificat in semifinalele Super Ligii CEC Bank la rugby dupa ce a invins-o pe CS ”U” Cluj cu scorul de 20-13 (10-6), intr-un meci de baraj disputat pe Stadionul Noua din Brasov. In…

- Marian Ivan, 51 de ani, a fost numit cetațean de onoare al orașului Bragadiru in cadrul unei recepții speciale la Primaria locala. Fostul component al Generației de Aur este nascut in urbea ilfoveana, chiar daca locuiește de zeci de ani la Brașov. Fostul atacant al Stelei, al lui Dinamo și al lui FC…

- SCM Timisoara s-a calificat in semifinalele Super Ligii CEC Bank la rugby, sambata, dupa ce a surclasat-o pe ACS Tomitanii Constanta cu 57-15 (38-8), in baraj pentru semifinale, pe Stadionul Noua din Brasov. Duminica, CS Dinamo Bucuresti o intalneste pe CS ''U'' Cluj, in…

- Meciurile de baraj pentru calificare in semifinalele Superligii redeschid sezonul de rugby. Balonul oval a stat in cutie aproape un an Sambata și duminica, pe Stadionul Noua din Brașov, se vor disputa meciurile de baraj pentru calificarea in semifinalele Superligii CEC Bank, intre ACS Tomitanii și SCM…

- SuperLiga CEC Bank, principala competiție interna din rugbyul romanesc, revine pe teren dupa aproape zece luni. Astfel, in weekendul 29-30 august se vor disputa meciurile de baraj pentru calificarea in semifinale, intre ACS Tomitanii și SCM Timișoara și CS Dinamo – Universitatea Cluj, CSA Steaua și…

- REȘIȚA – Primul episod al campaniei despre Cupa Romaniei il are ca ambasador FRF pe Miodrag Belodedici, de 5 ori caștigator al Cupei, și in postura de gazda speciala pentru trofeu pe Dorinel Munteanu, jucatorul cu cele mai multe meciuri pentru naționala Romaniei, dar care nu a cucerit Cupa Romaniei!…

- Biroul Federal al Federatiei Romane de Rugby a aprobat reluarea activitatii competitionale pentru sezonul 2019-2020, primul esalon, SuperLiga CEC Bank, urmand sa se reia si sa se incheie in luna august, potrivit site-ului FRR, potrivit Agerpres.Pe 15 august, la Brasov vor avea loc partide…