- In meciul din capitala, CS Navodari a luptat pentru a si apara titlul din sezonul trecut. Stadionul "Olimpia" din Bucuresti a gazduit, astazi, finala Diviziei Nationale de seniori la rugby, editia 2019 2020, dintre CS Navodari campioana din sezonul trecut si Stiinta Petrosani. La capatul unui meci in…

- Intalnirea de acum este o reeditare a finalei din sezonul trecut, cand castig de cauza a avut CS Navodari, care e astfel campioana in exercitiu.Echipele de rugby CS Navodari si Stiinta Petrosani se vor intalni miercuri, 2 decembrie, in finala Diviziei Nationale de seniori, partida care va stabili campioana…

- Sorin și Kemal s-au nascut in țara noastra, insa originile lor sunt aromane, respectiv turcești. Cu toate astea, inima lor bate doar pentru țara noastra. ”Am crescut aici, pentru mine Romania inseamna acasa. Nu s-a pus niciodata problema sa vreau sa evoluez pentru naționala Turciei” - Kemal Altinok,…

- CS Navodari a trecut cu doua victorii de CSM Galati in semifinala DNS.Campioana sezonului trecut al Diviziei Nationale de seniori la rugby, CS Navodari, isi va apara titlul in aceasta stagiune, dupa ce s a calificat in finala, astazi, in urma victoriei din returul semifinalelor, 16 12 10 6 pe teren…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au castigat, vineri, titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce au trecut in finala de perechea Maia Lumsden (Marea Britanie)/Melis Sezer (Turcia), cu 6-3, 6-4, potrivit…

- CS Navodari va evolua in turneul locurilor 1 4, primul meci fiind cel din semifinale. Echipa de pe litoral a castigat titlul in DNS in sezonul 2018 2019. Cinci rugbysti de la echipa Under 19 a Cleopatra Mamaia vor avea dubla legitimare si vor evolua la CS Navodari.Revin pe teren si echipele din Divizia…

- Constanțeanul Sebastian Gima, in varsta de doar 18 ani, a cucerit titlul național la seniori, dupa ce reușise aceeași performanța și in competiția juniorilor Tenismenul aflat pe locul 1373 ATP și legitimat la Tenis Club Bright Constanța s-a impus in finala Campionatelor Naționale Individuale de seniori,…