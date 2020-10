Stiri pe aceeasi tema

- Austriacul Dominic Thiem (3 ATP), l-a invins, duminica, pe germanul Alexander Zverev (7ATP) in finala US Open.Thiem, de doua ori finalist la Roland Garros si o data la Australian Open, s-a impus cu scorul de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6, dupa un meci de patru ore si dupa ce a revenit de la 3-5 in setul…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a castigat primul sau titlu WTA din cariera, duminica, la Istanbul, competitie dotata cu premii totale de 225.500 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 2-6, 6-1, 7-6 (7-4). Patricia a reușit sa caștige doar dupa opt mingi de…

- Limba, cultura si civilizație romaneasca in Franta. Un curs opțional va fi predat in Hexagon de anul acesta, de catre profesori selectați. Este o inițiativa a Institutului Limbii Romane și a Ambasadei noastre la Paris.

- Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj a avut noroc la tragerea la sorți a meciurilor din 16-imile de finala ale Cupei Challenge, competiție in care joaca pentru al doilea an consecutiv. Formația lugojeana s-a numarat printre cele cinci formații din urna capilor de serie care au obținut…

- Bayern Munchen s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa o victorie la scor de neprezentare cu Olympique Lyonnais. 3-0 pentru nemți, care merg in ultimul act pentru a intalni o alta echipa din Franța, PSG. PSG - Bayern Munchen, finala Ligii Campionilor, va avea loc duminica, 23 august, de la ora…

- Frantuzoaica Fiona Ferro a castigat turneul feminin de tenis de la Palermo (Italia), in finala caruia a invins-o cu 6-2, 7-5 pe estonianca Anett Kontaveit, devenind prima jucatoare a care cucereste un titlu in circuitul WTA dupa o pauza fortata de cinci luni, generata de pandemia de coronavirus. La…

- Attila Hadnagy (39 de ani), director general la Sepsi, a reacționat dur la adresa jucatorilor de la FCSB dupa gesturile facute de aceștia. Dupa ce au invins-o pe Sepsi, 1-0 in finala Cupei, jucatorii și fanii de la FCSB s-au intalnit la Berceni și au sarbatorit victoria. La un moment dat, aceștia au…

- Doi frați de 10 și trei ani au reușit sa scape cu viața dintr-un apartament cuprins de flacari în orașul francez Grenoble dupa ce au sarit de la etajul trei al cladirii și au fost prinși de trecatorii aflați pe strada, scrie The Guardian.Cei doi frați au scapat teferi din incidentul care…