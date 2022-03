Rugăciuni pentru pace, recomandate de Patriarhul Daniel Patriarhul Daniel recomanda o serie de cereri speciale și rugaciuni pentru pace care pot fi incluse in slujbele bisericești și in rugaciunile individuale. Textul acestora a fost propus de Departamentul Carte de cult al Editurilor Patriarhiei Romane și urmeaza a fi inaintat spre aprobare Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, potrivit Basilica . La Ectenia mare, se pot adauga și aceste cereri speciale: Pentru ca sa dezradacineze ura, invrajbirea și dorința de stapanire din inimile celor ce asupresc pe cei nevinovați, sa aduca intre ei dragostea nefațarnica, ințelegerea și impreuna-viețuirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Ectenia mare, se pot adauga și aceste cereri speciale:Pentru ca sa dezradacineze ura, invrajbirea și dorința de stapanire din inimile celor ce asupresc pe cei nevinovați, sa aduca intre ei dragostea nefațarnica, ințelegerea și impreuna-viețuirea pașnica, și sa inceteze razboiul, tulburarea și suferințele…

- Inca o fata care nu are nici macar buletin a disparut din casa parințiilor. Acum este vorba despre o fata de 13 ani din Banloc. In data de 15 martie , Sirbu Estefania-Denisa, a plecat de la domiciliul sau din localitatea Banloc, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.52 metri,…

- De sarbatoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, pe 9 martie 2022, crestinii ortodocsi pot rosti cea mai puternica rugaciune facatoare de minuni. Rostește rugaciunea lor pentru a te apara de orice necaz. Pe 9 martie, Biserica Ortodoxa ii sarbatorește pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Pentru…

- Avariile produse pe tronsonul modernizat al aducțiunii de la Valea Uzului nu sunt o noutate, inca din 2015 au aparut situații in care bacauanii au ramas fara apa la robinete din cauza unor defecțiuni majore. Intr-o conferința de presa susținuta... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Suntem indemnați sa ne rugam mult și in vreme de pace și de bucurie, și nu doar la vreme de incercari, ca sa nu fim dovediți ca niște credincioși de necaz, care-și amintesc de Dumnezeu și se roaga Lui doar cand au nevoie stringenta de ajutorul Lui. Noi trebuie sa ne aratam ca niște fii ...

- La sarbatoarea Celui ce a botezat și a deschis calea Domnului, va doresc dragi asistenți medicali și argeșeni, ocrotiți de Sfantul Ioan, sa fiți sanatoși, impliniți pe toate planurile și sa aveți tihna in suflete!Ramaneți de neclintit in credința pentru a culege roadele ei ! CITESTE SI: ARGES – A intrat…

- Estera Stamoiu, președinte OAMG Argeș: LA MULȚI ANI, SARBATORIȚILOR! La sarbatoarea Celui ce a botezat și a deschis calea Domnului, va doresc dragi asistenți medicali și argeșeni, ocrotiți de Sfantul Ioan, sa fiți sanatoși, impliniți pe toate planurile și sa aveți tihna in suflete! Ramaneți de neclintit…

- In Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc vineri Ședința Solemna a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, care a fost prezidata de Patriarhul Daniel, noteaza Basilica.ro. In timpul evenimentului, au fost prezentate principalele activitați omagiale și comemorative…