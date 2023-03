Rugaciuni pentru copii și familie, folositoare sufletului Iata un set de Rugaciuni pentru copii si familie mult folositoare sufletelor. In acest articol va oferim: Rugaciune catre Dumnezeu Tatal Rugaciune catre Domnul Iisus Hristos Rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu Rugaciune catre Ingerul Pazitor Rugaciune catre Sfantul DuhSunt rugaciuni cunoscute, simple si necesare oricarei familii, cunoscute de multa lume dar greu de gasit in mediul online unde uneori mai avem nevoie si de acest gen de material sau informatie. Rugaciune catre Dumnezeu Tatal “Dumnezeule cel vesnic si Imparate a toata faptura, Cel ce m-ai invrednicit a ajunge pana in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Sebiș traiește o drama de neinchipuit: a ramas singur pe lume dupa ce parinții lui s-au sinucis, la diferența de șapte ani unul de celalalt. Tanarul, care acum are in jur de 21 de ani, retraiește acum un coșmar pentru el a fost cel care i-a gasit pe amandoi morți. Geta Florica Moț, in varsta…

- Farmaciile din Romania ar putea ramane fara vitamina C injectabila, dupa ce cel mai mare furnizor din țara a fost prins in timp ce produce și droguri in același timp. Fabrica din voluntari a fost inchisa de anchetatori. Anchetatorii au desfașurat acțiuni specifice de prindere a faptuitorilor, dupa ce…

- Este considerata una dintre cele mai frumoase romance din lume, avand o cariera fulminanta in Italia, patria care a adoptat-o de ani buni. Puțini sunt cei care știu, insa, drama din spatele zambetului sau perfect. Prin ce chinuri a trecut Madalina Ghenea timp de șase ani. Madalina Ghenea, harțuita și…

- In ultima vreme, s-au inmulțit cazurile in care lupii ataca stanele, omorand numeroase animale. Cel mai recent a avut loc in Bistrița, la Budacu de Jos, unde o haita de lupi a intrat in țarc și a atacat turma de oi, sub ochii proprietarului, care nu a putut face nimic. De frica animalelor salbatice,…

- Liderii PSD și nu numai s-au cam saturat de circul mediatic ieftin și de declarațiile bombastice ale ministrului Agricuturii, Petre Daea, fapt pentru care acesta are șanse mici sa-l mai prinda rotativa din mai 2023 in funcție. Sub pretextul ca promoveaza Planul Național Strategic 2023-2027, ministrul…

- Ziua de 9 martie, zi de pomenire in calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este in mod semnificativ și Ziua comemorarii Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. Aceasta zi este dedicata celor care au luptat, cei mai mulți pana la moarte, indurand cumplite suferințe…

- Pe 1 ianuarie, chiar in prima zi din an, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Vasile cel Mare. Tot atunci este un moment oprtun pentru a rosti una dintre cele mai puternice rugaciuni. „In tot pamantul s-a raspandit vestirea ta, ca acela a primit cuvantul tau, prin care, cu Dumnezeiasca cuviinta ai…

- Cele aproape trei mii de opere de arta din ce impodobesc cladirile din subordinea Administratiei Patrimoniului Protocolului de Stat au fost reevaluate, fiind corelata valoarea lor cu cea de piața. Conform profit.ro , anterior erau situații cand un tablou de Luchian era trecut in inventar cu o valoare…