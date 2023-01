Rugăciunea Sfântului Ioan Botezătorul. Ce se întâmplă dacă se citește 9 zile la rând Citește rugaciunea catre Sfantul Ioan Botezatorul 9 zile la rand, ori de cate ori ai o mare problema de sanatate sau cand ai nevoie de ajutor in justiție. Unii preoti spun ca e bine sa o scrii pe o foaie rugaciunea catre Sfantul Ioan Botezatorul si sa o ai tot timpul la tine, in geanta sau portofel. Rugaciunea rostita catre Sfantul Ioan Botezatorul ii ocroteste pe credinciosii care o rostesc la ceas de mare necaz. Rugaciunea Botezatorului va apara de razbunarile dusmanilor si de paguba și face minuni și atunci cand te judeci cu o persoana sau cand viata ta este in mare primejdie. Rostiti rugaciunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

