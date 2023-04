Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este zi de mare sarbatoare pentru credincioșii catolici, protestanți și evanghelici din intreaga lume, sarbatoare cu o puternica incarcatura spirituala, ce semnifica intrarea Domnului nostru Iisus Hristos in Ierusalim. Sfanta Duminica a Floriilor sa fie prilej de bucurie și liniște sufleteasca…

- Potrivit credinței populare, luna martie este luna in care vrajile și magia au cel mai puternic efect, așa ca este mai indicat ca niciodata ca acum sa chemi un preot pentru a sfinți casa. Sfeștania este slujba aghiazmei mici, care se face de catre preot in casele credincioșilor, dar și la biserici,…

- In aceasta luna, ziua a douazeci si patra, pomenirea aflarii cinstitului cap al sfantului prooroc Inaintemergator si Botezator Ioan.Cinstitul cap si de ingeri mult pretuit al Inaintemergatorului s a aflat, intaia oara dupa bunavoirea si aratarea sfantului Ioan Inaintemergatorul, de doi monahi oarecare,…

- Așadar, aceasta este rugaciunea care ne poate proteja in cazul unor dezastre naturale:"Imparate Sfinte, Iubitorule de oameni Stapane, indelung‑Rabdatorule, Doamne, Facatorule a toata faptura cea vazuta si cea nevazuta, Care toate le chivernisesti cu cuvantul negraitei Tale puteri si singur ai stapanire…

- Patriarhul Kiril al Rusiei a emis un decret prin care i-a interzis unui preot din Lublino, Ioan Koval, sa slujeasca in biserica. Motivul acestei decizii a fost ca acesta, intr-una dintre rugaciuni, a inlocuit cuvantul „victorie” cu cuvantul „pace”. Decretul patriarhului a fost postat pe 3 februarie…

- Sarbatorile zilei de 1 februarie:OrtodoxeInainte-praznuirea Intampinarii Domnului;Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua si FelicitasGreco-catoliceSf. m. TrifonRomano-catoliceSf. Veridiana, fc.Sfantul Mucenic Trifon este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 1 februarie.S-a nascut din parinti crestini,…

- Gandul zilei„Deci, cand vezi ca dai de un necaz, fie in casnicie, fie in celelalte treburi roaga-l pe Dumnezeu. Rugaciunea e singura dezlegare, cea mai buna, a necazurilor ce ni se intampla. Puternica este arma rugaciunii!” – Sfantul Ioan Gura de Aur Știai ca ?Dicherul (din grecescul dikirion) și tricherul…

- In 2023, Paștele ortodox, sarbatoarea Invierii Domnului, este praznuit in 16 aprilie 2023. Modul in care este calculata data Sfintelor Paști a fost stabilit la primul sinod ecumenic, in anul 325, la Niceea. Sarbatoarea Paștelui este momentul in care praznuim „omorarea morții, sfaramarea iadului și…