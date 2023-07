Stiri pe aceeasi tema

- Mama il face pe prunc om, ea ii arata calea, ea i-L releva pe Dumnezeu. Familia frumoasa, inchegata, inteleapta in comportament este cea care da schimbul de maine pentru orice societate.Ion D. Sirbu, un mare scriitor neglijat, fost detinut politic, spunea intr-o scrisoare catre Horia ...

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat joi ca Guvernul urmeaza sa aprobe ordonanta de urgenta prin care salariile unor angajati din Sanatate, Asistenta Sociala, Aparare si Ordine Publica vor fi aduse la grila din 2022. ‘In sedinta de Guvern de astazi aprobam si vom lua decizia in ceea ce priveste ordonanta…

- Ferrari va dona un milion de euro populatiei din regiunea Emilia-Romagna, Italia, afectata de inundatiile devastatoare. Paisprezece oameni au murit si peste 20.000 au fost evacuati din calea ciclonului teribil. Furtuna Minerva a lasat localitati intregi fara curent, iar drumurile si caile ferate au…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko nu a aparut in public de Ziua Drapelului, Emblemei și Imnului de Stat, relateaza mai multe publicații și bloguri belaruse și internaționale, citate de BBC.

- Somonul este unul dintre cele mai nutritive alimente de pe planeta. Acest popular pește gras nu numai ca este bogat in nutrienți, dar poate reduce și anumiți factori de risc pentru mai multe boli. In plus, este gustos, versatil și disponibil pe scara larga.

- Astazi ne aflam in vinerea din Saptamana Luminata. Aceasta perioada este la fel de importanta ca Saptamana Mare. In aceasta saptamana se spune ca se deschid cerurile. Mai mult decat atat, toți cei ce iși doresc cu ardoare un anumit lucru, pot sa il obțina. Credincioșii trebuie sa știe, insa, ca exista…

- Cele trei zile de Paște sunt cu totul speciale, asta pentru ca se spune ca dorințele, chiar și cele care par imposibile, pot deveni realitate. De aceea, este bine sa spui o rugaciune care iți aduce liniște in familie și sanatate.

- Un anunț ingrijorator i-a speriat, recent, pe britanici. Regele Charles al III-lea s-ar confrunta cu anumite probleme de sanatate. Ce spun medicii despre starea generala a actualului suveran englez. Detaliul incredibil pe care l-au observat experții la mainile monarhului. Ce probleme de sanatate ar…