- Oficiul pentru Inventii si Marci a refuzat sa inregistreze, la cererea producatorului de mezeluri Elit, marca „salam rusesc”. Compania a dat OSIM in judecata, iar in prima instanta a obtinut castig de cauza, dar sentinta nu este definitiva.

- Un mut este un om caruia nimeni nu se simte dator sa-i povesteasca fie și cel mai neinsemnat lucru. Mutul, daca e și batran, invața sa intampine moartea. Daca amuțirea a venit dupa ce ani lungi a vorbit, ceilalți il cred și surd. Pentru a se face ințeleși, cei care au nevoie de el, fiindca mai sunt…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța ca organul de urmarire penala este in proces de verificare a imaginilor aparute cu ex-judecatorul ucrainean Nicolae Ceaus. {{521481}}Procuratura anunța ca urmarirea penala este in plina desfașurare, iar cele doua…

- Astazi toate se vor umple de Lumina Sfanta. Sa ne inchinam si sa ne rugam cu sufletul curat Domnului nostru Iisus Hristos, Cel fara de pacat. Sa laudam si sa slavim Invierea Lui, cu mare bucurie! Iata rugaciunea care ne aduce Lumina in casa si in suflet! Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr.…

- Sambata Mare este dedicata ultimelor pregatiri pentru Pasti: sacrificarea mielului si prepararea mancarurilor din carne de miel, precum drob, bors de miel, stufat sau friptura. In Sambata Mare se praznuieste ingroparea lui Hristos cu trupul si pogorarea la iad pentru a ridica la viata vesnica pe cei…

- Judecatoarea Claudia Jderu – magistratul blestemat de catre Elena Udrea – va trebui sa incline balanta in completul de divergenta care va pronunta decizia definitiva in procesul de luare de mita al lui Sorin Oprescu. Pe fond, fostul primar al Capitalei a primit 5 ani si 4 luni de inchisoare.

- Nu mai e mult pana in 25 aprilie, cand are loc ceremonia de decernare a Premiilor Oscar, și emoțiile se incing, mai ales ca la Premiile BAFTA din 11 aprilie, unde și filmul lui Alexander Nanau era nominalizat, a caștigat documentarul sud-african „My Octopus Teacher”. Asta da filmului sud-african o șansa…

- “In istoria zbuciumata a omenirii, glasul constiintei, libertatea harica si virtutile in cununa de aur pe fruntile ostenitorilor, toate acestea la un loc nu vor putea invinge si nici elimina suferinta! Nimeni dintre noi, nascuti pe acest pamant, nu va putea spune ca a trait si nu a suferit! Cum vom…