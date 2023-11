Rugăciunea de fiecare zi Părintelui Arsenie Boca - De ce este important să o rostești Rugaciunea Parintelui Arsenie BocaDoamne Iisuse Hristoase, ajuta-mi ca astazi toata ziua sa am grija sa ma leapad de mine insumi, ca cine știe din ce nimicuri mare vrajba am sa fac, și astfel, ținand la mine, Te pierd pe Tine.Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-mi ca rugaciunea Preasfant Numelui Tau sa-mi lucreze in minte mai repede decat fulgerul pe cer, ca nici umbra gandurilor rele sa nu ma intunece, ca iata mint in tot ceasul.Doamne, Cela ce vii in taina intre oameni, ai mila de noi, ca umblam impiedicandu-ne prin intuneric. Patimile au pus tina pe ochiul minții, uitarea s-a intarit in noi ca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

