Rugă mare în comuna Ghiroda In perioada 4-5 iunie, localnicii și invitații lor sunt așteptați la Ruga comunei Ghiroda. Evenimentul este organizat de Primaria și Consiliul Local Ghiroda cu susținerea Parohiei Ortodoxe Romane Ghiroda și in colaborare cu Asociația Pro Datina. Spectatorii vor putea urmari reprezentații de muzica și dans interpretate de artiști de renume care vor urca pe scena din curtea Caminului Cultural. Sambata a avut loc evenimentul „Scena de acasa”, organizat de Asociația Trib’Art și finanțat de Primaria și Consiliul Local Ghiroda, unde incepand cu ora 18:00 vor performa trupa Melting Dice, urmata de DJ… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

