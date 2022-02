Rudy Giuliani va cânta în viitorul sezon al emisiunii "The Masked Singer" Rudy Giuliani, fost primar al orașului New York și fostul avocat personal al președintelui american Donald Trump, va încerca o noua ipostaza, chiar daca ea va fi una temporara: cea de cântareț mascat, anunța Insider.



Potrivit site-ului Deadline, fostul procuror american va fi un concurent în viitorul sezon al emisiunii &"The Masket Singer&" (Cântarețul mascat) difuzat de televiziunea conservatoare Fox News.



Concursul de cântat prezinta celebritați care își încearca talentul muzical în timp ce poarta costume complicate care le ascund… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

