- Rude ale victimelor tragediei avionului Malaysia Airlines, doborat in 2014 deasupra Donbasului (in estul Ucrainei) cu 298 de persoane la bord, i-au trimis o scrisoare colectiva presedintelui rus Vladimir Putin, cerandu-i sa-si recunoasca 'greselile', relateaza luni EFE. 'Din pacate, suntem…

- Germania sustine ca Ucraina trebuie sa ramâna tara de tranzit pentru gazul rusesc, relateaza ziarul Frankfurter Allgemeine, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a spus ca depinde de fosta republica sovietica sa dea dovada de „bunavointa” fata de Moscova, scrie Agerpres.Putin…

- La aproape sapte ani dupa ce zborul de pasageri MH17 al companiei Malaysia Airlines a fost doborat deasupra estului Ucrainei, procesul principal va incepe in ziua de 8 iunie in Olanda, a anuntat miercuri judecatorul Hendrik Steenhuis, la Gilze-Rijen. Potrivit dpa si AFP, judecatorii olandezi…

- Purtatorul de cuvint al Președintelui Rusiei Dmitri Peskov a declarat ca nu știe daca liderul rus, Vladimir Putin, este dispus sa se intilneasca cu omologul sau ucrainean, Vladimir Zelenski, in alta parte decit Moscova. Acestea au fost comentariile lui referitor la dorința șefului Ucrainei de a organiza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a cerut luni sefului cancelariei sale, Andrii Iermak, sa organizeze o intalnire cu omologul sau rus, Vladimir Putin, exprimandu-si in acelasi timp increderea in posibilitatea incheierii unui nou armistitiu in Donbas (estul Ucrainei), cu ocazia Pastelui…

- Joe Biden i-a propus marți omologului sau rus Vladimir Putin sa organizeze o reuniune la nivel înalt "într-o țara terța" în "urmatoarele luni" pentru a "construi o relație stabila și previzibila cu Rusia", a anunțat Casa Alba, potrivit AFP.Într-o…

- In timp ce șoferița bețiva care a spulberat doua fete aflate pe trotuar huzurește acasa, parinții care și-au ingropat copiii cer dreptate, in cadrul unui protest organizat la locul tragediei.

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, vineri seara, despre conflictul din Ucraina, despre implicarea Rusiei, a SUA intr-un eventual razboi in zona și a lansat un atac dus la adresa Angelei merkel, care face ‘balet’ cu Vladimir Putin. “Suntem in frontiera maritima a Federației Ruse. Baletul doamnei…