- Soții ale militarilor ucraineni ai regimentului Azov care continua sa reziste atacurilor forțelor ruse la Mariupol s-au intalnit miercuri cu Papa Francisc, la Vatican, caruia i-au cerut sa intervina pentru salvarea vieților acestor bravi militari ucraineni, blocați de mai multe saptamani in uzina Azovstal,…

- Vicepremierul ucrainean, Irina Vereșciuk, a anunțat, miercuri, propunerea inaintata Rusiei in vederea eliberarii soldaților ucraineni aflați inca in uzina siderurgica Azovstal, din Mariupol. In cursul zilei de ieri, regimental Azov a publicat imagini sfașietoare cu militarii ucraineni raniți, ascunși…

- "Lupte violente" sunt in curs la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, a anuntat miercuri primarul acestui oras Vadim Boicenko, la scurt timp dupa ce Moscova a dat asigurari ca nu a intreprins un asalt asupra acestei imense uzine unde s-au baricadat ultimii combatanti

- Primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, a declarat miercuri ca in uzina siderurgica Azovstal din Mariupol au loc „lupte violente”, la cateva momente dupa ce Moscova a susținut ca nu conduce un asalt asupra uriașei fabrici in care sunt baricadați luptatorii ucraineni. „Din nefericire, astazi se duc lupte…

- La doua luni dupa ce China parea dispusa sa ajute Rusia in razboiul sau impotriva Ucrainei, oficialii americani rasufla ușurași: Washingtonul nu a gasit dovezi ca Beijingul ar oferi sprijin militar sau economic regimului lui Putin, scrie Reuters . Mai mulți oficiali le-au declarat jurnaliștilor de…

- Fortele ruse utilizeaza camioanele cu care aduc "ajutoare umanitare" in Mariupol, port strategic la Marea Azov - pe care il controleaza aproape in totalitate, cu exceptia combinatului Azovstal, ultima reduta de rezistenta a combatantilor ucraineni - pentru evacuarea

- Ministerul rus al Apararii a lansat miercuri un nou ultimatum combatanților ucraineni aflați in punctul intarit din complexul industrial Azovstal din Mariupol, anunța Reuters. ”Forțele armate ruse, din motive pur umanitare, propun din nou combatanților batalioanelor naționaliste și mercenarilor straini…

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.