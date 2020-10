Ruby s-a căsătorit? Primele imagini cu artista în rochie de mireasă Recent, artista Ruby (31 de ani) a publicat in mediul online un videoclip in care este surprinsa in rochie de mireasa. In descrierea respectivului videoclip, solista a scris „DA!”. In secțiunea de comentarii, parerile sunt imparțite. Pe de o parte sunt cei care o felicita: „Casa de piatra!! ???? ; Pisica aia face toata nunta! ???? CASA DE PIATRA, RUBY! ????❤️ ; Casa de piatra!!! Sau mai bine casa de diamant! ????????”. Iar alții, din contra, cred ca solista a imbracat rochia de mireasa pentru un nou videoclip. „Mirele este motanul? ; Fake news … sigur e pentru vreun clip! ???????? ; Tu maritata?… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

