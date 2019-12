Ruben Amorim este noul antrenor al echipei Sporting Braga

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu ocupa primul loc in ierarhia WTA a debutantelor din 2019 in Top 100 WTA la simplu, scrie news.ro.Andreescu a ajuns in Top 100 la 28 ianuarie, dupa ce a castigat turneul de la Newport. Apoi, s-a impus la Indian Wells, Toronto si US Open…

- Ana Bogdan a urcat șapte locuri în clasamentul WTA, ea aflându-se în acest moment pe locul 98 în lume. În urma acestei modificari din ierarhie, România are din nou trei sportive în TOP 100 WTA. Dupa o pauza de aproape 11 luni, Ana a revenit în…

- FC Farul Constanta a inregistrat performanta ca in meciurile jucate acasa in acest an in sezonul 2019 2020 al Ligii a 2 a sa nu piarda.Mai mult, cele noua partide disputate pe litoral le a incheiat cu un bilant excelent, opt victorii si un egal, golaveraj 18 3. Aceasta realizare importanta se oglindeste…

- Astazi, site ul official al WTA, a publicat clasamentul actualizat al probei de simplu. Constanteanca Simona Halep ocupa locul patru, cu 5.462 de puncte.Top 10 WTA:1. Ashleigh Barty 7.851 puncte2. Karolina Pliskova 5.940 puncte 3. Naomi Osaka 5.496 puncte4. Simona Halep 5.462 puncte5. Bianca Andreescu…

- Fotbalistul francez al echipei FC Barcelona Antoine Griezmann ocupa doar locul 18 in clasamentul Balonului de Aur, dupa ce anul trecut a fost al treilea, anunța news.ro.Citește și: Ministrul de Interne a vazut moartea cu ochii! Marcel Vela s-a prabușit cu elicopterul France Football…

- Conducerea colectiva a PSD in frunte cu Marcel Ciolacu a luat miercuri, in Parlament, primele decizii:1. Se vor organiza alegeri interne in mai multe filiale județene unde fie sunt lideri interimari, fie mandatul liderilor a expirat. Bucureștiul (Gabriela Firea) și Clujul (Liviu Alexa) sunt…

- Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a declarat ca va avea discuții concrete cu Mircea Lucescu pentru a-l convinge pe acesta sa vina in conducerea echipei Rapid București, potrivit Mediafax."Domnul Lucescu a avut cateva probleme de rezolvat zilele acestea in strainatate, iar cand va reveni…

- Hans-Dieter Flick va ramane antrenor principal interimar la Bayern Munchen cel putin pana la Craciun, a anuntat Karl-Heinz Rummenigge, conducator al clubului bavarez, potrivit The Guardian."Eu, Uli Hoeness si Hasan Salihamidzic am anuntat public dupa meciul de sambata trecuta, cu Dortmund,…