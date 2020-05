Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong Un a aparut, in public, pentru prima data in ultimele 20 de zile. Agentia oficiala de stiri nord-coreeana KCNA a anuntat s'mbata ca liderul tarii a participat la inaugurarea unei fabrici de ingrasamant. Sanatatea liderului nord-coreean a facut obiectul mai multor speculatii in ultimele zile.Agentia…

- ”Nu va pot spune tot”, a raspuns Trump cand a fost intrebat, intr-o conferința de presa de la Casa Alba, despre starea de sanatate a lui Kim. ”Da, știu destul de bine, dar nu pot vorbi despre asta acum. Ii doresc numai bine”, a afirmat președintele SUA. Citeste si: COVID-19 a ucis peste 200.000…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un traieste si este bine sanatos, a declarat duminica consilierul pentru securitate nationala al presedintelui sud-coreean Moon Jae-In, pentru a contracara zvonurile despre problemele de sanatate cu care s-ar confrunta liderul de la Phenian, transmite AFP.Citește…

- Informațiile privind problemele de sanatate ale dictatorului, care ar fi in stare vegetativa sau ar fi decedat dupa un accident cardiac și o operație nereușita, nu au fost confirmate in mod oficial. Cu toate acestea, au fost destul pentru a lansa discuții despre eventualul succesor al dictatorului.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca informatiile privind o posibila degradare a starii de sanatate a liderului nord-coreean Kim Jong-un sunt "eronate", noteaza Agerpres, citand AFP. Trump considera ca CNN a dat fake news. Donald Trump a declarat, joi, in conferința zilnica despre…

- Absența liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de la un important eveniment aniversar desfașurat saptamana aceasta, alimenteaza speculațiile legate de posibilele probleme de sanatate ale acestuia, susțin analiștii. Coreea de Nord a marcat miercuri aniversarea zilei de naștere a fondatorului țarii,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit...

