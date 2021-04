ROY MALAKIAN lanseaza single-ul „LI BEIRUT”

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 aprilie, J Balvin lanseaza o noua melodie, “Otra Noche Sin Ti”, o colaborare cu superstarul Khalid. Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley, un apel hipnotic catre o fosta iubire. Produsa de catre Lexus și compozitorul Keityn („Tusa” și „Chica Ideal”),…

- Major Lazer lanseaza mult asteptatul single in limba spaniola, “Diplomatico”, alaturi de superstarul latino, Guaynaa. Piesa va fi inlcusa pe albumul “Music Is The Weapon (Reloaded)”, care se va lansa pe data de 26 Martie. De cand s-a facut cunoscut la nivel global cu hit-ul “Rebota” in 2018, artistul…

- ,,Tu” se numește piesa dedicata tuturor mamelor și femeilor importante din viața noastra care, cu zambetul lor, ne ajuta sa vedem viața cu alți ochi, mai plini de iubire. ,,Versurile piesei le-am scris impreuna cu mama. Ea ma invața, in fiecare zi, ce inseamna sa fii femeie și care ar trebui sa fie…

- Torine, artista de origine norvegiana și vocea hitului "Play" (lansat in colaborare cu Alan Walker), lanseaza single-ul "Bored", o piesa care prezinta o parte mai intunecata a artistei. Cantecul vorbește despre gandurile intunecate și starea de letargie a unui adolescent obosit de viața și face trimitere…

- Cantareț si compozitor, LILHUDDY, (alias Chase Hudson), lanseaza al doilea single intitulat „”THE EULOGY OF YOU AND ME”, un imn punk puternic. Piesa „21st Century Vampire” a marcat introducerea muzicala a lui LILHUDDY, cu un stil semnatura cultivat de anxietatea bruta și neliniștita a adolescenței din…

- BIA și Betty Blue sunt recunoscute pentru talentul muzical și aparițiile spectualoase pe care le-au avut de-a lungul timpului. Cele doua artiste colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Amandoua”, o piesa destinata celor care nu știu sa valoreze unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume: iubirea.…

- Mahmood, artistul italian pe care il cunoastem de la ediția din 2019 a concursului Eurovision Song Contest, lanseaza videoclipul piesei "Inuyasha". Piesa reprezinta o noua directie imaginativa pentru artistul care, in scurt timp, a caștigat un loc printre cei mai importanti artiști pop urbani. Scrisa…

- Ne apropiem de luna dedicata dragostei, ceea ce anunța și o serie de piese care vor starni sentimente puternice in sufletele ascultatorilor noștri. Iar ce sentiment este mai magic decat cel de iubire sincera, aspiraționala, catre taramuri nedescoperite de inima fiecaruia dintre noi pana acum? The Answer…