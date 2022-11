Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani și tatal sau au ajuns la spital noaptea trecuta, dupa ce baraca in care locuiau, in satul Ciucani din comuna Sanmartin, a fost cuprinsa de flacari, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Baraca a ars in totalitate, iar cele doua victime, care prezentau arsuri,…

- Uite ca și generalului Alin Mastan tot de la ”Iubi” i se va trage! Ca și predecesorului sau, ”Motanul” Bogdan Enescu. Altfel atat de onoranta și ravnita deopotriva funcție de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane parand a fi in continuare lovita de ”Blestemul Dragostei”…

- Inscrie-te si tu la examenul de admitere in scolile postliceale care pregatesc subofițeri jandarmi! Pentru sesiunea octombrie – decembrie 2022, institutiile de invațamant postliceal ale Jandarmeriei Romane organizeaza concursul de ocupare a locurilor repartizate, dupa cum urmeaza: 350 de locuri in cadrul…

- ”De frica lui a fugit șeful Jandarmeriei in SUA” titram ”lovitura” din 7 septembrie. Atunci cand dezvaluiam ca, in urma ”detonarii” schimbului de motociclete cu subalternul sau direct, colonelul Cosmin Florin Chesaru, generalul de brigada Alin Mastan a refuzat sa mai dea ochii cu acesta. Inspectorul…

- Everton a remizat pe „Elland Road”, 1-1 in compania lui Leeds United, in etapa cu numarul 5 din Premier League. La final, un fan venit de la Liverpool pentru a o vedea pe Everton și-a intalnit idolul, pe Gordon...