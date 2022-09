Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in familia Mirelei Vaida! Prezentatoarea TV de la Acces Direct și soțul ei sarbatoresc astazi 13 ani de casnicie de cand și-au unit destinele in fața ofițerului de Stare Civila. Artista a postat o imagine emoționanta pe rețelele de socializare, dar și un mesaj cu privire la eveniment.

- Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au decis sa mearga pe drumuri separate dupa 12 ani de casnicie. Cei doi refuza sa ofere prea multe detalii despre separarea lor, insa creatorul de moda a fost cel care a declarat cum reușește sa treaca peste desparțirea de soția lui, dar și ce planuri are de viitor.

- Anda Adam este una dintre artistele de la noi din țara care nu face bani numai din muzica. Aceasta a investit și in imobilare, iar afacerea ii merge de minune. Acum, cantareața și-a lansat și un parfum. Artista a oferit primul interviu in prezența partenerului ei de viața, in exclusivitate, pentru Antena…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Vașniuc a dezvaluit ca va face nunta cu alesul inimii ei in aceeași zi cu Armin Nicoarar și Claudia Puican. Ce detalii a oferit vedeta despre marele eveniment. Ce a marturisit despre inelul pe care l-a primit de la partenerul ei.

- Smiley a implinit astazi varsta de 39 de ani, iar frumoasa lui soție, Gina Pistol, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu a putut sa fie alaturi de soțul ei deoarece in aceasta perioada este prins cu filmari, insa se vor gandi sa recupereze și sa se bucure de momente frumoase impreuna.

- Iubirea a invins. Oana Roman și Marius Elisei au depașit problemele din casnicie. Cu toate astea, vedeta pleaca in vacanța fara soțul ei. Vedeta a spus, in direct, la Antena Stars, care este motivul pentru care a luat aceasta decizie.

- Otilia Bilionera s-a desparțit de iubitul ei arab, Hamude, dupa trei ani de relație. Cei doi s-au casatorit religios intr-o moschee, insa au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul desparțirii, dar și de ce a apelat la psihiatru.

- Nunta mare in familia Ioanei Nastase! Fiul ei iși va uni destinele cu iubita lui peste cateva zile, iar pregatirile sunt in toi pentru marele eveniment. Ioana Nastase a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu are emoții foarte mari pentru marele eveniment și ca este pregatita sufletește.