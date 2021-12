Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan este in aceste momente una dintre cele mai implinite femei, totul datorita celor doua fetițe ale sale, dar și al succesului colosal pe care-l inregistreaza pe plan profesional. Ei bine, deși a trecut prin multe incercari de-a lungul vieții, frumoasa artista este optimista și recunoscatoare…

- Nici camerele video, nici amenzile de mii de lei nu-i sperie pe locatarii iresponsabili din sectorul Buiucani. In pofida faptului ca au fost informați ca majoritatea platformelor pentru deșeuri sunt supravegheate video, unii oameni continua sa arunce gunoiul la intamplare.

- Imagini dramatice surprinse la morga Spitalului Universitar din Bucuresti. Mortii de Covid nu mai au loc in frigidere, iar zona este plina de cadavre puse in saci. 45 de decese pe zi sunt inregistrate la Spitalul Universitar de Urgența București, atat de COVID, cat și non-COVID. Drept pentru care a…

- Chindia Targoviște și FCSB se intalnesc pe arena „Ilie Oana” din Ploiești. Accesul fanilor in tribune nu a respectat in totalitate prevederile legale in vigoare. Chindia - FCSB este liveTEXT AICI Reporterii Gazetei Sporturilor au surprins imagini tragi-comice la Ploiești. ...

- Brigitte Pastrama este in plina pregatire a terasei restaurantului pe care il administreaza, insa un lucru ii da batai de cap, și anume lipsa de angajați. Bruneta nu știe in cate locuri sa se mai imparta, iar restricțiile cauzate de coronavirus o imping de la spate sa definitiveze treburile cat mai…

- Oana Zavoranu și soțul ei au celebrat patru ani de casatorie. Bruneta pare mai indragostita ca niciodata, iar dovada a impartașit-o cu fanii ei. Oana Zavoranu a postat fotografii rare cu soțul ei Oana Zavoranu și-a gasit liniștea alaturi de Alex Ashraf. Cei doi sunt casatoriți de patru ani, iar cu aceasta…