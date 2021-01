Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a spus adevarul despre problemele ei de sanatate. Vedeta și-a șocat fanii cand au auzit cand au auzit ca vrea sa-și faca testamentul. Anca Serea a trecut printr-o perioada de coșmar. Vedeta a fost la un pas sa-și faca testamentul Anca Serea și-a șocat fanii de pe rețeaua de socializare dupa…

- Jador este unul dintre cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor a sezonului doi Survivor Romania. Tanarul in varsta de 25 de ani a devenit foarte cunoscut in lumea muzicala in ultimii ani și a avut colaborari pe banda rulanta, noteaza click.ro. Artistul a dezvaluit ca a venit la Survivor Romania 2021…

- La inceput de an fanii au parte de un nou sezon ”Survivor Romania”, in fiecare zi la Kanal D. Sezonul doi a adus nume importante din showbiz-ul romanesc in concurs, printre care și pe Alexandra Stan. Alaturi de ceilalți 11 concurenți, Alexandra face parte din echipa Faimoșilor, iar lucrurile deja incep…

- Chiar inainte de plecarea in Republica Dominicana, in echipa Faimoșilor a avut loc o schimbare neașteptata. Ana Porgras a fost inlocuita de Elena Marin la Survivor Romania. Abandon la Survivor Romania. Fosta sportiva a renunțat Inainte de a pleca in Dominicana, echipa Faimoșilor a suferit o modificare.…

- Conform declaratiei sale de avere, presedintele AUR este un om politic cu resurse materiale extrem de limitate. Totusi, a reusit sa surprinda pe toata lumea cu a sa campanie electorala, dar si cu rezultatele bune obtinute la Alegerile europarlamentare de anul acesta. Acum, toata lumea se intreaba de…

- Pandemiotii mintii lucreaza cu logica aceasta: de dragul spitalelor, sa inchidem farmaciile! E clar ca mersul liber, prin aer liber, e un medicament natural de cand e lumea lume. Ei bine, o fi, dar noi interzicem ca sa va protejam de noul virus si sa protejam spitalele de riscul supraaglomerarii. Cerc…