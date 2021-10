Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu aparea in urma cu ani de zile mereu pe micul ecran, la diverse emisiuni de televiziune sau in telenovele. Acum, actrița in varsta de 48 de ani se concentreaza la proiectele sale. E antreprenor, dar și vedeta pe Youtube. De o buna perioada de timp, Oana Zavoranu deține propria afacere,…

- Bianca Sarbu este o femeie puternica și apare mereu cu zambetul pe buze, insa puțini știu cat de greu a fost incercata de viața, ci nu o data. Soțul artistei a murit pe scena, langa ea. Apoi, Bianca Sarbu a fost diagnosticata de doua ori cu cancer. La doar 34 de ani, Bianca Sarbu ramanea vaduva și cu…

- Oana Zavoranu rupe tacerea, dupa ce in ultima perioada s-a speculat ca ar divorța de soțul ei, Alex Ashraf. Vedeta a rabufnit și a decis sa puna punct tuturor zvonurilor legate de casnicia ei. Recent, au aparut mai multe zvonuri legate de casnicia Oanei Zavoranu cu Alex Ashraf. Dupa ce s-a spus ca lucrurile…

- Ramona Ilie a facut nunta cu iubitul ei in urma cu trei saptamani, dupa 12 ani de relație. Soțul prezentatoarei Antena Stars este și primul ei iubit, dar cei doi au ales sa aștepte mai mult decat se obișnuiește pentru a face marele pas. Vedeta a dezvaluit de ce au facut aceasta alegere, la Xtra Night…

- Laura Cosoi traiește de aproximativ noua ani de zile o poveste de iubire cu Cosmin Curticapean. Vedeta a anunțat ca ea și soțul au implinit acum șase ani de la casatorie. Sunt in vacanța, traiesc cele mai frumoase momente in familie. Vedeta in varsta de 39 de ani și-a declarat inca o data dragostea…

- Adda și Catalin Rizea au o relație de șapte ani de zile. In urma cu cinci ani s-au și casatorit și tot atunci a venit pe lume Alex, baiețelul lor. Cantareața nu s-a ferit niciodata sa vorbeasca public despre soțul ei. A facut asta și acum, intr-o zi importanta din viața lor de cuplu. Cei doi au implinit…