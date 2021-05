Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal Roxana Iliescu (Pro Romania) a declarat, miercuri seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, referitor la numirea unui ales local ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, ca decizia este una legala. Aceasta s-a referit la dezbaterea…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a schimbat ilegal administratorii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, transmite newsweek.ro. Miza acestor demersuri pe repede inainte o reprezinta privatizarea Portului Constanța, la fel cum s-a intamplat in cazul marilor privatizari…

- Partidul Pro Romania inca exista, a spus consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania, luni seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE. „Noi am fost de la bun inceput o organizație cu personalitate, prin urmare organizația Pro Romania Timiș, prin oamenii pe care ii are in administrația publica iși face…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a comentat in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, pe marginea mitingurilor care au loc in Timișoara și alte orașe din țara, ca din capul locului nu este de acord cu protestele neautorizate. „Majoritatea timișorenilor sunt total frustrați și…

- Lovitura de teatru la Colterm, societate din subordinea Consiliului Local Timisoara, cu mari probleme de natura financiara. Toti membrii Consiliului de Administratie, indiferent de culoare politica, si-au inaintat demisiile din functii. In aceasta dupa-amioaza a avut loc sedinta AGA (Adunarea Generala…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis acuza de troc politic USR-PLUS și PNL. Asta in urma situației de la Piețe. Ionuț Nasleu a fost demis din funcția de director, insa Consiliul de Administrație a ramas același, pentru ca Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) la Piețe S.A., in care trebuia CA trebuia…

- Directorul Piețe SA vrea sa fie inlaturat din funcție inainte ca Adunarea Generala a Acționarilor sa demita Consiliul de Administrație al societații. Ionuț Nasleu a vorbit aproximativ o ora despre primarul Dominic Fritz pe Facebook, despre care spune ca este doar un „influencer”.

- Consilierii locali ar putea dizolva, in Adunarea Generala a Acționarilor, Consiliul de Administrație al societații de piețe. Aleșii USR și primarul Dominic Fritz ar fi vrut ca intrunirea sa aiba loc mai repede, dar colegii lor de alianța din PNL s-au opus, așa ca va avea loc saptamana viitoare. Primarul…