Stiri pe aceeasi tema

- UNTOLD SI NEVERSEA PREMIAZA PERFORMANȚA IN EDUCAȚIE PRIN CAMPANIA BAC DE 10 Elevii de 10 ai Romaniei primesc intrare gratuita la festival Organizatorii UNTOLD și Neversea sunt alaturi de elevii de 10 ai Romaniei intr-o noua inițiativa “BAC DE 10”. Performanța elevilor de 10 va fi recompensata cu…

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD si Neversea continua campania de donare de sange BLOOD NETWORK , care la acest final de saptamana va ajunge in Constanta, in parcarea Kaufland, Bulevardul Tomis 437.Potrivit unui comunicat oficial, cei care doneaza sange la caravana mobila sambata, 24 iunie, si duminica,…

- Organizatorii UNTOLD si Neversea sunt alaturi de elevii de 10 ai Romaniei intr o noua initiativa ldquo;BAC DE 10". Performanta elevilor de 10 va fi recompensata cu experiente memorabile si anul acesta.Ajunsa la cea de a 9 a editie, cea mai longeviva campanie de incurajare a performantei prin educatie…

- Organizatorii UNTOLD și Neversea, unele dintre cele mai mari festivaluri din lume rasplatesc și in acest an excelența studenților de 10 din Romania, oferindu-le experiențe memorabile in cadrul campaniei “Student de 10”. Campania, care susține performanța in educație, va premia studenții de la universitațile…

- Organizatorii UNTOLD și Neversea, unele dintre cele mai mari festivaluri din lume rasplatesc și in acest an excelența studenților de 10 din Romania, oferindu-le experiențe memorabile in cadrul campaniei “Student de 10”. Campania, care susține performanța in educație, va premia studenții de la universitațile…

- Organizatorii UNTOLD și Neversea, unele dintre cele mai mari festivaluri din lume rasplatesc și in acest an excelența studenților de 10 din Romania, oferindu-le experiențe memorabile in cadrul campaniei “Student de 10”. Campania, care susține performanța in educație, va premia studenții de la universitațile…

- Sambata, 27 mai, a fost o zi importanta și plina de emoții in familia Roxanei Hulpe. Prezentatoarea de la PRO TV și-a botezat fetița, iar tatal ei, care este preot, a creștinat-o pe micuța.Roxana Hulpe a nascut la inceputul lunii februarie o fetița perfect sanatoasa. Sambata, 27 mai, a avut loc botezul…

- Roxana Hulpe a revenit in televiziune, dupa numai 3 luni de la naștere.Vedeta a adus pe lume o fetița absolut superba care seamana perfect cu mama ei! Prezentatoarea de știri a dezvaluit ca cea mica este blonda și are ochii mari și albaștri. La doar 3 luni de la nașterea Zorei, vedeta se intoarce pe…