Stiri pe aceeasi tema

- Conform tradiției creștine, in Ajunul Bobotezei se spune ca se deschid cerurile, iar in anumite zone ale țarii, copiii merg la colindat cu Chiraleisa. Poarta clopoței și talangi, alaturi de vasc, brad și busuioc la caciuli.

- Astazi, 5 ianuarie, de Ajunul Bobotezei, zi care precede sarbatoarea propriu zisa a Bobotezei, una dintre cele mai importante din calendarul ortodox, este o zi presarata in traditia populara de o serie de datini, obiceiuri si superstitii speciale.In traditia ortodoxa, Ajunul Bobotezei este zi de post,…

- Ajunul Bobotezei este un moment favorabil farmecelor, descantecelor și altor practici magice.Dimineața, inainte de aprinderea focului, se strangeau cenușa din soba și gunoiul din casa pentru a fi pastrate pana in primavara, cand se presarau pe straturile cu legume pentru a le face rodnice și a le proteja…

- Eveniment Sfințirea cailor și aruncarea crucii in Dunare, tradiții de Boboteaza, la Zimnicea ianuarie 3, 2022 12:22 In fiecare an, pe 6 ianuarie, creștinii ortodocși praznuiesc Boboteaza sau Botezul Domnului, zi care marcheaza și sfarșitul sarbatorilor dedicate Nașterii lui Iisus Hristos. La…

- Catalin Botezatu a demonstrat de foarte multe ori ca este un patriot adevarat, insa pe langa acest aspect, acum a aratat in fața tuturor ca este și un susținator al tradițiilor și obiceiurilor din vechi stramoși. Iata ce obișnuiește sa faca de Revelion pentru a-i merge bine tot anul, dar și ce planuri…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata la Reghin miercuri, 1 decembrie, cu prilejul unui spectacol folcloric gazduit de Casa Municipala de Cultura „Dr. Eugen Nicoara" incepand cu ora 17. Evenimentul este organizat de catre Primaria Municipiului Reghin, in colaborare cu Asociația Culturala „Doruri mureșene"…

- Tenismanul roman Horia Tecau, vicecampion olimpic si dublu castigator de Grand Slam la dublu, si-a anuntat joi incheierea carierei profesioniste, printr-un mesaj postat pe retelele de socializare. Campionul roman are 36 de ani.

- ​Învinsa categoric de Marta Kostyul în sferturile Transylvania Open, Emma Raducanu a declarat, vineri seara, ca regreta ca nu o va întâlni pe Simona Halep. Campioana de la US Open nu a decis deocamdata daca va merge la Bucuresti sa-si vada bunica, deoarece vrea sa o protejeze…