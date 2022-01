Stiri pe aceeasi tema

- O pensionara din Vaslui a primit o factura la gaze de peste 6 milioane de euro. Cu toate ca a semnalat eroarea, femeia a primit o noua factura, tot gresita, scrie Ziarul de Vaslui. Pensionara a constatat ca pe factura la gaze naturale era inregistrat un consum de 146.525,153 MWH, de la un index de 1.251…

- Șoferul care a spulberat-o pe Denisa și l-a ranit grav pe Raul, intr-o stație de autobuz din Baia Mare, a fost condamnat la inchisoare. Din pedeapsa stabilita de judecatori se scade perioada in care vinovatul a stat in arest preventiv și arest la domiciliu. Tanarul de 20 de ani care a spulberat doi…

- Oana Roman a fost șocata dupa ce a primit factura la gaze. Vedetei nu i-a venit sa creada suma care i-a venit de plata, pentru aceasta iarna, o suma dublata in comparație cu anii anteriori. Oana Roman susține ca locuiește intr-o casa mare, dar cu toate acestea, suma pe care o platea in trecut era […]…

- Iulia Salagean a revenit pe Instagram, dupa ce contul sau de socializare a fost dezactivat in urma cu o saptamana. Vedeta ii aducea acuzații pentru acest lucru chiar Biancai Dragușanu, fosta sa prietena, spunand ca știe cum procedeaza in astfel de situații.

- Un barbat din Iasi a fost condamnat sa i ceara scuze pe Facebook fostei sale sotii si sa i plateasca daune morale de 1.000 de euro dupa ce a denigrat o pe retelele sociale.Iata cum s au produs evenimentele In urma cu trei ani, Angelica si Constantin C. se aflau in divort. In noiembrie 2018, femeia a…

- Tribunalul București a decis miercuri, 24 noiembrie, in prima instanța, ca Direcția Naționala Anticorupție trebuie sa-i plateasca daune morale fostului procuror șef de la Parchetul Curții de Apel Ploiești, procurorul Liviu Mihai Tudose, dupa ce acesta a fost anchetat abuziv de procurorii de la structurala…

- La scurt timp dupa ce angajata a facut o serie de dezvaluiri, spunand ca sunt multe nedreptați in firma respectiva, iar mai mult decat atat, cei doi soți nu ar fi fost corecți privind salariul lunar, Oana Zavoranu vine cu un mesaj tranșant. Aceasta susține ca a fost intotdeauna cinstita cu oamenii din…